Paranaíta recebe visita da equipe da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Alta Floresta

Na segunda feira dia 28/07 , o município de Paranaíta recebeu a visita da equipe da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Alta Floresta. Composta por coordenadores e articuladores de programas estaduais, estiveram na cidade para uma série de atividades com foco na melhoria contínua da qualidade do ensino.

A equipe da DRE, juntamente com a Secretaria de educação e a sua equipe pedagógica estiveram acompanhando os trabalhos de todas as escolas municipais, onde dialogaram com os estudantes dos 5º anos sobre o SAEB e os preparativos para a avaliação em 2025. Ressaltaram a importância da prova e dos seus resultados, os quais compõem o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), principal indicador da qualidade da educação no país.

A equipe, formada por Andrea Cristina Pontarolo – Coordenadora regional, Andrea Bertolino articuladoras do programa Alfabetiza MT, e Rafael Borges Campião, articulador do programa Educa MT, promoveu uma importante reunião com os professores da rede municipal, do pré-escolar ao 5º ano, onde foram discutidas as metas pedagógicas das escolas e analisados os resultados obtidos pelos alunos dos 2º anos nas avaliações de 2024.

Um dos momentos mais aguardados da visita foi o anúncio das premiações por qualidade de ensino. A Escola Municipal Juscelino Kubistchek de Oliveira foi celebrada por estar na 61º posição entre as 100 melhores escolas do Estado de Mato Grosso no Prêmio Alfabetiza MT, na categoria Desempenho.

Houve também um reconhecimento especial à Professora Janete Pereira Castro, da turma do 2º ano “B” de 2024 da escola JK, que foi premiada por seu destaque no trabalho de alfabetização com EQUIDADE, garantindo que todos os seus alunos alcançassem os objetivos de aprendizagem.

O trabalho realizado nas escolas Municipais de Paranaíta tem gerado frutos significativos. O município ocupa a 25ª posição no ranking estadual de alfabetização, com 79,7% dos alunos alfabetizados na idade certa, segundo dados da avaliação de 2024.

Esse esforço coletivo contribui para o fortalecimento da educação em nível Estadual, ajudando a posicionar Mato Grosso no 5º lugar no ranking nacional de alfabetização.

