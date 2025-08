Gratidão pelo Sucesso do 22º Leilão do Hospital de Amor

Com imensa alegria e profunda gratidão, celebramos o extraordinário sucesso do 22º Leilão do Hospital de Amor, que alcançou a expressiva arrecadação de R$ 2.848.311,39. Alta Floresta, mais uma vez, mostrou sua grandeza, mantendo a posição de maior arrecadação do estado de Mato Grosso, reafirmando seu compromisso com a vida, a solidariedade e o amor ao próximo.

Esse resultado só foi possível graças ao esforço coletivo de uma comunidade engajada e generosa. Nosso agradecimento sincero a cada pessoa que contribuiu, seja com doações, trabalho voluntário ou apoio logístico. Cada gesto fez diferença na construção desse momento tão grandioso.

Aos Servidores Públicos Municipais, nosso respeito e reconhecimento especial. Há mais de 10 anos, vocês demonstram compromisso e empatia ao contribuírem, de forma espontânea, com doações em desconto em folha de pagamento, que fortalecem essa corrente do bem e ajudam a manter viva a esperança de quem enfrenta a difícil jornada do tratamento oncológico.

Também estendemos nosso carinho e gratidão à Comitiva do Bem, que, com dedicação incansável, mobiliza esforços e corações em busca de uma única e nobre meta: ajudar o próximo.

Nossa admiração também às Servidoras Públicas Voluntárias que encabeçam essa causa com dedicação exemplar:

Andreia Rocha, Angela Ferreira, Helena Sampaio, Márcia Ferraz.

E aos que oferecem suporte essencial com comunicação, logística e divulgação:

Lindomar Leal, Jobes Camurssi, Odete Censon.

Com respeito e reconhecimento,

Alta Floresta – MT, 27 de julho de 2025.

Juntos, somos mais fortes. Juntos, somos esperança.