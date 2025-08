Governo de MT pagou salário e primeira parcela do 13º de servidores efetivos na quarta-feira

O Governo de Mato Grosso realizou, na quarta-feira (30), o pagamento dos salários referentes ao mês de julho para todos servidores públicos estaduais e a primeira parcela do 13º para os servidores efetivos. A folha líquida soma R$ 1.142.892.994 bilhão e contempla os funcionários da administração direta e indireta do Poder Executivo.

Conforme informações da Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, desse total, R$ 731.535.270 milhões são destinados ao pagamento dos servidores ativos, enquanto R$ 411.357.724 contemplam os servidores inativos e pensionistas.

As ordens de pagamento já foram enviadas ao Banco do Brasil, e os valores estarão disponíveis para os servidores ao longo desta quarta-feira (30), conforme o calendário oficial estabelecido no início do ano.

O pagamento será efetuado a todos os servidores, inclusive àqueles que optaram pela portabilidade para outros bancos.

Gazeta Digital