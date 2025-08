Governo de MT abre licitação para aquisição de equipamentos voltados à cadeia produtiva do leite

A iniciativa integra ações do Estado voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à melhoria das condições produtivas

A iniciativa integra ações do Estado voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à melhoria das condições produtivas

A Secretaria de Estado de Agricultura Familiar de Mato Grosso (Seaf-MT) tornou pública nesta segunda-feira (28.7), a abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 004/2025/SEAF/MT, destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem, instalação e entrega técnica de equipamentos voltados à cadeia produtiva do leite.

O processo licitatório contempla a aquisição de resfriadores verticais e horizontais de 10 mil litros, verticais de 20 mil e 40 mil litros, sistemas de resfriamento e sistemas de limpeza automatizados, conforme especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência. A ação irá atender projetos de municípios, associações e cooperativas ligadas à produção de leite, promovendo avanços na infraestrutura produtiva da agricultura familiar.

Segundo a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Andreia Fujioka, a iniciativa representa um importante passo para a consolidação da cadeia produtiva do leite no estado.

“O Governo está investindo em tecnologias que aumentam a eficiência e a qualidade da produção. Esses equipamentos irão garantir melhores condições de trabalho para os produtores e agregar valor ao produto final”, destacou a secretária.

As propostas e documentos de habilitação deverão ser lançados no Sistema de Aquisições Governamentais (Siag) entre os dias 28 de julho e 06 de agosto de 2025. A abertura das propostas e o início da sessão pública ocorrerão no dia 07 de agosto, às 08h00 (horário local) no portal: https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br.

O edital completo está disponível no site da Seaf, no link: https://www.agriculturafamiliar.mt.gov.br/, na aba serviços em opção editais e licitações.

Todas as publicações referentes ao certame serão divulgadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso: https://www.iomat.mt.gov.br.

Informações e dúvidas podem ser enviadas ao e-mail: pregao@agriculturafamiliar.mt.gov.br ou pelo telefone (65) 3613-6251.

A iniciativa faz parte das ações do Governo de Mato Grosso para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições produtivas aos pequenos produtores do estado.

Vânia Neves | Seaf/Empaer