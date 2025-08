Corpo de Bombeiros divulga resultado e convoca aprovados no seletivo para brigadistas temporários

Os brigadistas atuarão em apoio às operações estratégicas já desenvolvidas pelo CBMMT em todas as regiões de MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) publicou, nesta sexta-feira (25.7), o resultado final e a convocação dos 144 aprovados no processo seletivo simplificado para contratação de brigadistas temporários. Os convocados devem se apresentar a partir da próxima segunda-feira (28.7), munidos dos documentos exigidos para a formalização dos contratos. A lista com os nomes dos convocados, os locais de apresentação e a relação de documentos necessários está disponível no Diário Oficial.

A contratação dos brigadistas temporários integra o conjunto de medidas adotadas pelo Governo do Estado para reforçar a atuação da corporação nas ações de prevenção e combate aos incêndios florestais, especialmente durante o período de estiagem, quando as condições climáticas favorecem a propagação do fogo. Os novos brigadistas temporários atuarão em apoio às operações estratégicas já desenvolvidas pelo CBMMT em 25 municípios mato-grossenses, abrangendo todas as regiões do Estado.

Eles atuarão nos seguintes municípios: Poconé, Alto Araguaia, Rondonópolis, Alto Paraguai, Feliz Natal, Nova Maringá, Nova Ubiratã, União do Sul, Barra do Garças, Confresa, Nova Xavantina, Cáceres, Mirassol D’Oeste, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade, Aripuanã, Campo Novo do Parecis, Colniza, Juara, Juína, Tangará da Serra, Alta Floresta, Colíder e Guarantã do Norte.

Com a convocação, os aprovados devem se apresentar nos locais indicados, entre os dias 28 e 30 de julho, para a assinatura do contrato de trabalho. É fundamental que estejam munidos de toda a documentação exigida no edital. A remuneração bruta mensal será de R$ 2.6 mil, acrescido do proporcional de um 1/3 de férias e 13º salário. Já a jornada de trabalho será de 44 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso.

Assessoria | CBMMT