Alta Floresta realizou 5ª Conferência Municipal da Mulher

O Teatro Municipal Agostinho Bizinoto foi palco, na quinta-feira, 24 de julho, da 5ª Conferência Municipal da Mulher. O evento foi promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, em parceria com a Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Ao longo do dia, foram realizadas palestras e grupos temáticos com foco na promoção e defesa dos direitos das mulheres. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Daiane Ferreira de Souza, ressaltou a importância de asdas mulheres conhecerem e lutarem por seus direitos. “Não tenham medo! Existe toda uma rede de proteção à disposição de vocês”, afirmou.

Ao final das atividades, foram eleitas as delegadas que representarão Alta Floresta na Conferência Estadual. Confira as eleitas: Representantes do setor governamental: Titular: Alexia Brancato da Silva | Suplente: Geiziana das Dores Nunes da Silva; Titular: Luciana Ragazzi Carneiro | Suplente: Rosely de Fátima Serpa Mello Godoy; Representantes da sociedade civil: Titular: Francisca Ilmarli Teixeira | Suplente: Lilian Sayuri Ono; Titular: Marlene Carvalho de Moura | Suplente: Bruna de Oliveira Gervazio; Titular: Patrícia da Silva | Suplente: Maria Cristina Cavalcante Serrou.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Vilma Gamba, destacou que, além da realização da conferência, o município conta com uma estrutura permanente de apoio às mulheres.

“Hoje, temos toda uma rede de proteção para as mulheres. Infelizmente, a violência ainda existe, mas queremos lembrar que é possível um recomeço — e é por isso que estamos aqui”, afirmou. Durante a conferência, também foram elaboradas propostas que serão apresentadas na etapa estadual, em Cuiabá, e posteriormente na Conferência Nacional.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação