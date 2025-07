Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente participa de capacitação promovida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania

O Teatro Municipal Agostinho Bizinoto recebeu, nos dias 21, 22 e 23 de julho, uma capacitação voltada à Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

O evento teve como objetivo principal repassar informações e atualizações aos profissionais que integram a rede de proteção, fortalecendo o trabalho técnico e colaborativo entre os diversos setores envolvidos. Durante a capacitação, também foi realizado um resgate histórico da infância e adolescência no Brasil, com foco na evolução das políticas de proteção social.

Outro ponto de destaque foi a discussão sobre a atuação interinstitucional e intersetorial do Conselho Tutelar em articulação com os demais atores do Sistema de Garantia de Direitos. Foram abordados temas relevantes como a Lei Henry Borel: as medidas protetivas e socioeducativas, além das diversas formas de violência sexual contra crianças e adolescentes. Além de representantes de Alta Floresta, participaram também profissionais dos municípios de Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação