PSF V realizou ação voltada a orientar gestantes sobre cuidados com arboviroses em Paranaíta

Redobrar os cuidados com as doenças transmitidas pelos mosquitos transmissores da dengue, zika e Chikungunya, (conhecidas como arboviroses) é fundamental, principalmente em períodos de maior incidência, que são os meses mais quentes e os chuvosos.

E hoje a equipe do PSF V esteve realizando uma ação voltada para orientar as gestantes para os cuidados referentes a estas doenças, na ocasião também estiveram reunidos os Agentes de Saúde, e Agentes de Endemias, onde tiveram uma conversa proveitos, realizaram dinâmicas com o grupo, oportunizando assim tirar dúvidas e trocar experiências.

É importante ressaltar que as gestantes devem redobrar os cuidados com arboviroses, devido ao risco de complicações tanto para a mãe quanto para o bebê.

É fundamental a prevenção da picada do mosquito Aedes aegypti, através do uso de repelentes seguros e medidas para eliminar focos de água parada. Em caso de suspeita de infecção, o acompanhamento médico especializado é essencial para garantir o tratamento adequado e evitar complicações.

