Presidente é reeleito e direção assumem Cipem pelos próximos dois anos em MT

A nova diretoria do Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem) foi eleita por unanimidade na tarde de quinta-feira (24), em Assembleia Geral realizada em Cuiabá. A chapa “Sustentabilidade”, única inscrita no processo eleitoral, terá à frente o atual presidente Ednei Blasius, reconduzido ao cargo para o biênio 2025-2027. O empresário Gleisson Omar Tagliari assume como vice-presidente da instituição.

Com foco no fortalecimento da base florestal de Mato Grosso, a diretoria eleita reafirmou o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor, priorizando ações voltadas à desburocratização, incentivo à pesquisa e inovação, além da ampliação de mercados para a madeira produzida no estado.

Durante a reunião, Ednei Blasius destacou os avanços conquistados nos últimos anos, como a consolidação institucional do Cipem como referência e porta-voz do segmento, a aproximação com órgãos como Sema e Ibama para aprimorar políticas públicas, e a realização de eventos estratégicos como o Madeira Sustentável e o Dia da Floresta, voltados à valorização da cadeia produtiva da madeira nativa.

“Temos atuado para apresentar o nosso modelo produtivo ao Brasil e ao mundo, evidenciando os diferenciais do setor florestal mato-grossense, sua legalidade, rastreabilidade e responsabilidade socioambiental”, afirmou Blasius.

Ele também apresentou aos associados uma análise do cenário internacional e perspectivas de crescimento para as exportações, destacando os entraves enfrentados nos portos brasileiros e a importância da atualização de estudos técnicos sobre espécies florestais.

O vice-presidente eleito, Gleisson Tagliari, compartilhou a experiência do Cipem no Congresso Mundial de Arquitetura, realizado recentemente na Austrália, onde a entidade participou de debates sobre o uso da madeira na construção civil e apresentou iniciativas de sucesso da produção florestal brasileira.

Durante a assembleia, os associados também discutiram temas estratégicos, como a necessidade de integração eficiente entre os sistemas estadual e federal, atualização da classificação de espécies e a adoção de medidas para destravar a liberação de cargas nos portos.

Confira a composição da nova diretoria do Cipem:

Diretoria Executiva

Presidente: Ednei Blasius

Vice-Presidente: Gleisson Omar Tagliari

1° Diretor Financeiro: Paulo Roberto Seelend

2° Diretor Financeiro: Flávio Salino Moreira

1° Diretor Administrativo: Frank Rogéri de Souza Almeida

2° Diretor Administrativo: João Carlos Paulino Júnior

1° Conselheiro Consultivo Deliberativo: Carlos Roberto Torremocha

2° Conselheiro Consultivo Deliberativo: Fernando Zafonato

3° Conselheiro Consultivo Deliberativo: Felipe Antoniolli

Conselho Fiscal

1° Conselheiro Fiscal Titular: Antônio Luís Benedet

2° Conselheiro Fiscal Titular: Rafael José Mason

3° Conselheiro Fiscal Titular: Dioni Brezovsky Domiciano

1° Conselheiro Fiscal Suplente: Geraldo Bento

2° Conselheiro Fiscal Suplente: Sigfrid Kirsch

3° Conselheiro Fiscal Suplente: Claudinei Melo Freitas

O Cipem representa o setor produtivo de base florestal de Mato Grosso e reúne oito sindicatos empresariais do segmento. A entidade atua na organização, fortalecimento e promoção da cadeia produtiva da madeira, incentivando práticas sustentáveis, o consumo consciente e o respeito à legislação ambiental vigente.

Gazeta Digital