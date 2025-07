Pavimentação impulsiona desenvolvimento no Setor Industrial

Estão em andamento as obras de pavimentação asfáltica da Avenida América do Sul e da Vicinal Primeira Norte. Ao todo, serão pavimentados 2,088 quilômetros, o que corresponde a uma área de 16.704 metros quadrados com revestimento do tipo TSD (Tratamento Superficial Duplo).

O TSD é um tipo de revestimento asfáltico aplicado em ruas, estradas e rodovias. Ele consiste na aplicação sucessiva e alternada de duas camadas de ligante asfáltico e duas camadas de agregado mineral, seguidas de compactação, garantindo maior durabilidade e resistência ao pavimento.

A obra está sendo executada com recursos próprios do município, com um investimento estimado em R$ 1,7 milhão. Além de melhorar a logística para as empresas instaladas na região, a pavimentação também trará benefícios diretos à população local e aos trabalhadores que circulam diariamente pelo setor.

Durante o período de chuvas, os moradores enfrentavam problemas com enxurradas e atoleiros. Já na seca, a poeira era o principal desafio. Com o intenso tráfego de caminhões na região, a pavimentação representa uma mudança significativa na realidade local, contribuindo para melhores condições de mobilidade e qualidade de vida.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação