Governo de MT licita construção de mais sete pontes de concreto em rodovias estaduais

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) lançou os processos de licitação para contratar as obras de execução de mais sete pontes de concreto em todo o Estado de Mato Grosso. O investimento previsto para a realização destas obras é de R$ 21,9 milhões.

Serão licitadas duas pontes na MT-351, no município de Nobres. A primeira localizada sobre o Rio Quebó Grande, com 39,6 metros de extensão, e a segunda sobre o Rio Quebozinho, com 30 metros de comprimento. O valor previsto para a licitação das duas pontes é de R$ 5,3 milhões.

Uma terceira ponte também será construída na MT-351, sobre o Ribeirão Estivador, localizado na divisa entre Nobres e Diamantino. Com 30 metros de extensão, esta ponte tem um valor estimado de R$ 2,4 milhões.

A maior ponte entre as sete que vão ser licitadas está localizada no município de Alto Paraguai. Com 50 metros de extensão, a nova estrutura de concreto passa por cima do Rio Ararinha, na MT-409. A obra está orçada em R$ 4 milhões.

Já na região do Xingu, o Governo de Mato Grosso vai construir uma ponte de 30 metros na MT-437, em São José do Xingu. O valor da obra é de R$ 3 milhões, sobre um rio sem nome cadastrado.

As últimas duas pontes ficam sobre o Ribeirão Cabeceira Comprida, no município de São José do Rio Claro, sendo uma com 41,5 metros e outra com 31 metros. A primeira fica na MT-160 e a segunda na MT-235. As duas pontes juntas tem um valor estimado em R$ 7 milhões.

As licitações serão realizadas ao longo do mês de agosto e todos os documentos referentes às obras, como o edital, termo de referência e os projetos podem ser acessados por meio do site da Sinfra-MT.

Todas as sete novas pontes de concreto irão substituir estruturas de madeira. Desde 2019, o Governo de Mato Grosso já entregou 222 pontes de concreto em todas as regiões do Estado. As pontes melhoram o tráfego de veículos e garantem mais segurança para quem transita pelas rodovias, além de facilitar o escoamento da produção agropecuária.

Guilherme Blatt | Sinfra-MT