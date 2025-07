Governador reprova ideia de prefeito em passar hospitais de Cuiabá ao Estado

O governador Mauro Mendes (União Brasil) não reagiu bem à ideia proposta pelo prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), para encerrar o modelo de gestão plena da Saúde Municipal. A ideia do chefe do Alencastro é transferir para o governo do Estado a responsabilidade pela administração do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) e do Hospital São Benedito, assim, Cuiabá gerenciaria apenas a atenção básica, exames e atendimentos ambulatoriais.



Mendes foi direto ao criticar a proposta. Segundo ele, a gestão plena da saúde é uma obrigação legal da prefeitura da Capital.

“O Abílio não pode abrir mão das suas funções de cuidar do HMC, do São Benedito, de toda a gestão de média e alta complexidade. Ele foi eleito, conhecia essa realidade. Se não conhecia, devia ter conhecido antes”, disparou o governador, em entrevista à imprensa nesta sexta-feira (25).

As declarações ocorrem após Abilio pontuar que a atual estrutura impede que o município tenha autonomia sobre seus próprios pacientes, especialmente em casos relacionados a gestão de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).



O chefe do Executivo estadual, contudo, afirmou que a regulação de leitos é feita pelo Estado justamente para garantir maior eficiência no atendimento da população, já que muitos pacientes são encaminhados para hospitais fora de Cuiabá.



“A regulação é estadual. O Estado também paga por leitos no HMC e em outros hospitais. Essa centralização permite que o paciente de Cuiabá vá para Nova Mutum ou de outra cidade venha para cá. Se o prefeito quiser ter controle total dos leitos, ele teria que pagar sozinho todo o custo da saúde. Mas hoje há recursos municipais, estaduais e federais envolvidos. Então, não tem como abrir mão da gestão”, reforçou.



O governador lembrou que Cuiabá recebe recursos federais justamente por ser uma gestão plena em saúde e que esse modelo traz responsabilidades que não podem ser ignoradas. Mendes também pediu que o debate sobre a saúde em Cuiabá não vire um “jogo de empurra” e defendeu uma análise mais técnica sobre o tema.



“Vamos fazer uma conversa mais técnica com o prefeito Abílio. É importante não transformar isso em disputa política. Eu fui prefeito de Cuiabá e sei bem como funciona. Naquela época, não havia Santa Casa, o Hospital Central estava fechado, o Metropolitano era pequeno, com 50 leitos, e mesmo assim nunca deixei de atender a população”, finalizou.

Allan Mesquita

Gazeta Digital