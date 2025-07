Exportações de carne de MT para os EUA despencam 73%

Exportações de carne bovina de Mato Grosso para os Estados Unidos despencam quase 73% entre abril e junho deste ano, resultado da queda de US$ 27,2 milhões para apenas US$ 7,4 milhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A retração ocorre antes mesmo da entrada em vigor do tarifaço de 50% imposto pelos norte-americanos sobre produtos brasileiros, previsto para começar a partir desta sexta-feira (1º de agosto).

A antecipação dos impactos mostra que o setor de carnes já sente os efeitos da retaliação comercial, com redução significativa nas vendas. Já a comercialização brasileira para os EUA caiu 67%, passando de US$ 229,4 milhões para apenas US$ 75,3 milhões no mesmo período. O clima de incerteza já impacta a cadeia produtiva, que começa a buscar novos destinos para sua produção.

“O impacto se deu quase imeadiatamente após a informação porque a exportação trabalha com 60, 90 dias na previsão de contratos, na elaboração de produtos e na logística para entrega desses produtos. A indústria e os compradores ficam temerosos, recuam e o mercado se coloca em um compasso de espera. Essa é a realidade que ocorre hoje, em que se prevê e se falam muitas coisas, porém, nada é concreto. É preciso que as coisas comecem a acontecer para dimensionarmos melhor”, comenta o presidente do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso (Sindifrigo), Paulo Bellicanta.

Apesar do cenário desafiador no mercado internacional, Mato Grosso – principal produtor agropecuário do país – não deve ser fortemente impactado pelas medidas protecionistas do presidente americano Donald Trump. De acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), os envios de carne bovina do estado para os EUA respondem por apenas 7% da balança do setor.

A baixa representatividade relativa proporciona um “colchão de proteção” temporário para os produtores locais. O estado encerrou o primeiro semestre de 2025 com desempenho positivo nas exportações de carnes, mesmo diante das tensões no cenário externo. Dados do Centro de Dados Econômicos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com base na Secretaria de Comércio Exterior (Secex), apontam que Mato Grosso exportou 371,7 mil toneladas de carnes bovina, suína e de aves entre janeiro e junho deste ano – um crescimento de 5,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Neste caso, o bom desempenho foi atribuído à diversificação dos mercados e à ampliação de parcerias alternativas comerciais com países da Ásia e do Oriente Médio e investimentos em certificações sanitárias e qualidade do produto.

João Freitas

Gazeta Digital