Polícia Militar homenageia unidades com destaques positivos no programa Tolerância Zero

Unidades foram reconhecidas pela produtividade operacional e redução de índices criminais, no primeiro semestre do ano

A Polícia Militar de Mato Grosso realizou, na manhã desta terça-feira (22.7), uma cerimônia de homenagens para as unidades e militares da corporação pelos bons resultados alcançados no Programa Tolerância Zero. Na solenidade, os policiais receberam honrarias pelos índices de produtividade e redução de crimes, referentes ao primeiro semestre de execução do programa do Governo do Estado.

As homenagens foram concedidas durante a solenidade de entrega de 128 fuzis, cinco metralhadoras e outros equipamentos feita pelo Governo do Estado para a Polícia Militar, em um investimento de R$ 6 milhões. O governador Mauro Mendes participou do evento e parabenizou o trabalho da Polícia Militar na tolerância zero à criminalidade e ressaltou o desejo de premiar financeiramente a produtividade e a redução de crimes em decorrência das ações das forças de segurança do Estado.

“Parabéns a todos os policiais militares pelo excelente trabalho. Vamos continuar investindo para dar as melhores condições para enfrentar o crime. Vamos finalizar o nosso decreto de produtividade, remuneração por produtividade e eficiência das forças de segurança. E, em 2026, premiar com dinheiro quem tiver os melhores índices de redução de crimes”, afirmou o governador de Mato Grosso.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, destacou que os investimentos aplicados pelo Governo do Estado e a implantação do Programa Tolerância Zero resultaram na diminuição de índices de crimes. O comandante-geral ainda afirmou que a PMMT está completando 190 anos e que uma das melhores formas de celebrar a data é homenagear os policiais que se destacam na garantia da segurança pública ao cidadão de Mato Grosso.

“Por meio dos investimentos, hoje podemos ver índices sólidos de redução de criminalidade, como redução de homicídios que chega a 30%, redução de roubos a 40%, zero ocorrência de roubos às instituições financeiras. O Governo de Mato Grosso vem investindo fortemente na Segurança Pública e estamos muito satisfeitos. Hoje damos início às comemorações dos 190 anos da Polícia Militar, homenageando os policiais militares que se destacaram nos últimos seis meses na Operação Tolerância Zero, militares que se dedicaram diuturnamente e estiveram comprometidos para servir e proteger à população mato-grossense”, pontuou o coronel Fernando.

As condecorações foram distribuídas em sete categorias, sendo estas: Elaboração de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO); Apreensão de drogas; Localização ou recuperação de veículos; Apreensão de armas de fogo; Prisão por mandado de prisão em aberto; Redução de homicídios; e Condução de pessoas e autoria de TCO. Além disso, também foram reconhecidas as três principais ocorrências destaque, em toda a execução do Programa Tolerância Zero.

Em 3º lugar como destaque, o 6º Comando Regional (Cáceres) foi reconhecido pela ação que resultou na prisão de oito suspeitos faccionados e quatro armas de fogo, após homicídios ocorridos em Cáceres, em maio deste ano. As diligências duraram cerca de 96 horas e interceptaram todos os responsáveis pelo crime.

Já em 2º lugar, os militares do 10º Comando Regional (Vila Rica) foram homenageados pela ocorrência que frustrou um ataque criminoso e resultou na morte em confronto do assaltante de bancos mais famoso do país e outros dois suspeitos, em janeiro deste ano em Confresa. Um dos suspeitos era procurado por crimes cometidos na Bahia, Paraíba, Minas Gerais e Pará. Com os criminosos, foram apreendidas armas de fogo e mais de R$ 300 mil em dinheiro.

Já o 1º lugar, como a principal ocorrência destaque do primeiro semestre, foi para o 8º Comando Regional (Juína), pela apreensão recorde de 1,5 tonelada de cocaína, em fevereiro deste ano, no município de Juruena. Na ação integrada com o Gefron, Polícia Federal e Bope, os militares localizaram as drogas que haviam sido deixadas nas proximidades de uma pista clandestina de pouso, se tornando a maior apreensão da história da Polícia Militar de Mato Grosso.

Por conta desta apreensão, e de outras ocorrências de tráfico de drogas durante o semestre, o 8º Comando Regional também foi reconhecido na categoria “Apreensão de drogas”, sendo a unidade com maior quantidade de entorpecentes apreendidos.

Ainda nos destaques de Comandos Regionais, o 5º CR da PMMT (Barra do Garças) foi reconhecido como o melhor índice de redução de homicídios em todo o Estado. O 2º Comando Regional (Várzea Grande) foi homenageado pela maior quantidade de prisões de foragidos da Justiça com mandados de prisão em aberto.

O 13º Comando Regional (Água Boa) foi reconhecido pela maior quantidade de elaboração de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e também pelo número de conduções de suspeitos e de autores de TCO.

Já o 3º Comando Regional (Sinop) obteve destaque e foi homenageado pela maior quantidade de recuperações e localizações de veículos e também pelas apreensões de armas de fogo, em todo o Estado.

Em todas as categorias, a Polícia Militar também homenageou e entregou honrarias aos Batalhões, Companhias Independentes, Companhias de PM, Pelotões e Núcleos de PM, com subcategorias para cada uma das representações de unidades.

Tolerância Zero

A Polícia Militar de Mato Grosso já apreendeu mais de 13,4 toneladas de entorpecentes durante os sete meses do programa Tolerância Zero, segundo números da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo os dados, foram registrados aumentos de prisões por tráfico de drogas, de 1.655 para 2.106, representando um aumento de 27,3%; de prisões de foragidos da Justiça, de 1.409 para 1.860, significando aumento de 28,5%; e de demais prisões em flagrante, de 5.863 para 6.369, representando aumento de 8,6%, no período.

A PMMT registrou 39.291 boletins de ocorrência e Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), apreenderam 791 armas e simulacros de armas de fogo e recuperou 501 veículos produtos de furtos ou roubos.

Também participaram do evento o vice-governador Otaviano Pivetta; a senadora Margareth Buzetti; o deputado estadual Elizeu Nascimento; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil), Cesar Roveri (Segurança) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Gledson Bezerra; além de diversas outras autoridades policiais.

Hallef Oliveira | PMMT