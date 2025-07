Cobertura vacinal contra HPV em Mato Grosso é superior à média nacional 

Secretaria de Estado de Saúde destaca que os municípios podem ampliar a vacinação para faixa de 15 a 19 anos, além das crianças e adolescentes de 9 a 14 anos

A cobertura vacinal contra o Papilomavírus Humano (HPV) em Mato Grosso é superior à média nacional. Conforme levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), cerca de 80% das meninas de 9 a 14 anos e 67% dos meninos da mesma faixa etária já foram imunizados no estado, enquanto que, no Brasil, o percentual feminino é de 75%, e o masculino de 63%.

Em Mato Grosso, meninos de 14 anos têm cobertura vacinal de 77% e as meninas de 105% na mesma idade; esse percentual se deve ao fato de que a cobertura vacinal está acima do público-alvo estimado inicialmente. O Estado já distribuiu, neste ano, 44.451 doses da vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) aos municípios de Mato Grosso, que aplicaram 32.833 doses até 21 de julho.

Devido à proporção de não vacinados em ambos os sexos, Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande foram incluídas pelo Ministério da Saúde em lista de 121 municípios prioritários para ampliarem a imunização contra o HPV para os adolescentes de 15 a 19 anos que não se vacinaram na idade recomendada.

Desde 11 de julho, todos os municípios podem fazer essa mesma ampliação da faixa etária para a vacinação.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, a imunização é a forma mais segura e eficaz de prevenir contra o HPV, pois estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a doença.

“Evita a infecção pelos quatro tipos mais prevalentes do vírus, sendo que dois estão altamente associados ao desenvolvimento de câncer do colo do útero. Os outros dois provocam, entre outros sintomas, a formação de verrugas genitais”, explicou.

Alessandra informou ainda que as Prefeituras devem elaborar suas estratégias de vacinação para garantir que as doses cheguem até os adolescentes que perderam a oportunidade de serem imunizados anteriormente.

Segundo o Ministério da Saúde, o motivo para vacinar crianças é puramente biológico, já que elas costumam ter uma resposta imunológica mais efetiva às vacinas do que os adultos, principalmente antes de entrarem em contato com o vírus.

“O HPV é uma doença sexualmente transmissível, mas a prevenção é mais efetiva se começar bem antes da vida sexual. Por isso, os pais e responsáveis devem levar as crianças e os adolescentes para se vacinar o quanto antes”, concluiu a Alessandra.

Saiba mais sobre o HPV

Essa é a infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo e que está associada ao desenvolvimento da quase a totalidade dos cânceres de colo de útero e, também, de diversos outros tumores em homens e mulheres.

A vacina é oferecida gratuitamente nos postos de saúde pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para prevenir doenças como câncer do colo do útero, da região genital masculina, da região anal, da via urinária e de garganta, além de prevenir condiloma (verruga genital).

Luiza Goulart | SES-MT