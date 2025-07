Uma semana após aplausos, Trump é alvo de moção de repúdios na ALMT

O imbróglio entre Brasil e Estados Unidos continua rendendo. Agora, Trump começou a implicar com as transferências via pix

Os deputados estaduais aprovaram, durante sessão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na quarta-feira (16), uma moção de repúdio contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Exatamente uma semana atrás, Xuxu Dal Molin fez uma moção de aplausos para o líder do executivo estadunidense. Na ocasião, Trump anunciou as sanções econômicas em relação ao Brasil.

Assim como boa parte da população brasileira, os parlamentares também estão revoltados com a decisão de Trump em taxar produtos do país em 50%. As tarifas foram impostas por manobra política do presidente estadunidense.

Isso porque, ao anunciar os encargos, o líder dos Estados Unidos demonstrou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cuja Procuradoria-Geral da República pediu condenação de 43 anos de prisão.

A moção de repúdio foi proposta pelo deputado Valdir Barranco (PT) e apoiada pela maioria dos pares. Em sua justificativa, Barranco explicou que a atitude de Trump configura abuso de poder econômico e diplomático.

Apenas quatro outros parlamentares votaram contra a aprovação. Foram eles: Xuxu Dal Molin (UB), Dilmar Dal Bosco (UB), Valmir Moretto (Republicanos), Elizeu Nascimento (PL) e Baiano Filho (UB).

O imbróglio entre Brasil e Estados Unidos continua rendendo. Agora, Trump começou a implicar com as transferências via pix.

O presidente está sendo alvo de ‘vampetaços’ nas redes sociais. Isto é, internautas estão enviando diversas imagens do atleta Vampeta nu, na famosa capa para a revista masculina G Magazine. A ‘tática’ é utilizada por brasileiros na internet quando querem irritar alguém.

SABRINA VENTRESQUI

Hipernotícias