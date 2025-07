Polícia Militar prende homem em flagrante por violação de sepultura

Suspeito foi encontrado saindo do túmulo do próprio avô, falecido há cinco anos

Policiais militares do 2º Pelotão de Alto Taquari (487 km de Cuiabá) prenderam na manhã desta terça-feira (22.7), um homem suspeito por violação de sepultura no cemitério municipal. O homem foi encontrado saindo do túmulo do próprio avô, falecido há cinco anos.

Conforme informações do boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados, por volta das 6h30, pelo funcionário do cemitério, que relatou ter chegado para trabalhar e flagrou o homem saindo de dentro de um túmulo (gaveta).

A testemunha ressaltou que reconheceu o suspeito, de 24 anos. Diante da denúncia, os policiais militares se deslocaram até o cemitério e localizaram o homem nas imediações do túmulo do avô, falecido há cinco anos. As equipes encontraram o local violado. À PM, o suspeito confirmou que havia passado a noite e dormido no túmulo do avô.

Os policiais entraram em contato com o pai do suspeito, que relatou que o jovem é usuário de entorpecentes e já teria sido internado por quatro vezes em uma clínica de reabilitação, além de apresentar problemas neurológicos. O suspeito foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.

O crime de violar sepultura é previsto no artigo 210 do Código Penal, com pena de reclusão de um a três anos, além de multa. O crime consiste em violar ou profanar sepultura ou urna funerária, sendo que “violar” significa devassar, abrir ou invadir, e “profanar” implica em macular ou desprezar.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Wellyngton Souza | PMMT