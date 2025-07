Hospital Regional de Sorriso implementa programa de residência médica

Profissionais estão atuando nas áreas de clínica médica, ginecologia e obstetrícia da unidade regional

O Hospital Regional de Sorriso, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), passou a ofertar um programa de residência médica. O estágio está sendo feito em parceria com a Faculdade Atenas, aprovada pelo Ministério da Educação (MEC) em 2025.

Os profissionais estão atuando como residentes nas áreas de clínica médica e, ginecologia e obstetrícia desde junho de 2025.

Cada especialidade conta com 2 médicos residentes no Hospital Regional. A residência em clínica médica tem duração de dois anos e a de ginecologia e obstetrícia tem duração de três anos.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, destacou como o programa de residência médica é benéfico para a Saúde Pública de Mato Grosso.

“Com a residência médica, podemos qualificar novos médicos especialistas para a Saúde Pública do nosso estado, oferecendo a eles uma experiência prática essencial para o desenvolvimento profissional. Ampliamos e melhoramos a qualidade do atendimento à população, garantindo que as pessoas tenham acesso a serviços especializados”, declarou.

A Residência Médica é uma pós-graduação para médicos, em que eles recebem treinamento prático, visando à especialização em uma área da medicina.

Os médicos residentes auxiliam em cirurgias, prescrevem medicamentos, elaboram diagnósticos e planejam tratamentos para os pacientes, além de auxiliar em outros procedimentos médicos de acordo com a sua área de residência.

A diretora do Hospital Regional de Sorriso, Ione Carvalho, destacou as contribuições já perceptíveis do time de residentes para a unidade.

“Os médicos residentes estão contribuindo significativamente nos atendimentos aos pacientes, ao mesmo tempo em que se especializam em clínica médica e ginecologia e obstetrícia. Eles estão sempre acompanhados por um profissional especialista, que os orientam nos atendimentos. A presença deles tem sido fundamental para a rotina do hospital”, concluiu.

Maria Eduarda Belchior* | SES – MT