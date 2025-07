Governo de MT entrega R$ 6 milhões em fuzis, metralhadoras e equipamentos para a Polícia Militar

Materiais foram destinados para as unidades especializadas da instituição

O Governo de Mato Grosso realizou, na manhã desta terça-feira (22.7), a entrega de R$ 6 milhões em fuzis, metralhadoras, armas Taser e equipamentos para a Polícia Militar (PMMT). Os materiais são destinados para as unidades especializadas para reforçar a Segurança Pública nos 142 municípios do Estado.

Na cerimônia, realizada no auditório Cloves Vetoratto, foram entregues 128 fuzis Arad e cinco metralhadoras Negev. As armas são da fabricante israelense IWI (Israel Weapons Industries) e são umas das mais modernas em todo o mundo, sendo utilizadas pelas forças de segurança especiais de Israel.

Também foram recebidas pela Polícia Militar, armas de eletrochoque Taser X2, 14 óculos de visão noturna, 60 miras optrônicas, 92 magnificadores e 80 designadores a laser. Todos os materiais serão distribuídos aos batalhões especializados da Polícia Militar, como o de Operações Especiais (Bope), o de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Cavalaria, de Trânsito e Ambiental, além das Forças Táticas dos 15 Comandos Regionais da instituição.

O governador Mauro Mendes relembrou as dificuldades com as forças de segurança no início da gestão, em especial da Polícia Militar, com a falta de viaturas, combustível e armamentos para o policiamento tático e ostensivo em todo o Estado, e destacou que, atualmente, a realidade é totalmente diferente: a PMMT é uma das instituições mais bem equipadas e preparadas do país.

“Quando chegamos em 2019, vivíamos tempos sombrios, pois ouvíamos dizer que a Polícia Militar fazia cotas com comerciantes para fazer rondas no interior do Estado. Mas, com muito trabalho, eficiência e inteligência, com os cofres públicos, superamos esse tempo e vivemos uma realidade totalmente diferente em Mato Grosso. Com o tempo, conseguimos equipar nossos agentes com o que há de melhor no mercado. Hoje, nos tornamos o segundo Estado, depois de São Paulo, a estar equipado com esses fuzis que estão sendo entregues e vamos continuar investindo para dar as melhores condições de trabalho e uma resposta rápida à sociedade, com o combate à criminalidade e facções criminosa”, declarou o governador Mauro Mendes.

O vice-governador Otaviano Pivetta também comentou a importância dos investimentos e fortalecimento da Polícia Militar de Mato Grosso com a valorização dos servidores públicos e agentes que arriscam a própria vida para garantir a segurança da população do Estado.

“A Polícia Militar é sinônimo de segurança para sociedade. Nos sentimos realizados que o Governo de Mato Grosso resgatou a dignidade das Forças de Segurança para exercerem um policiamento mais assertivo, especializado e produtivo. Vamos torcer para que nunca mais haja retrocessos, que jamais um governante possa diminuir a importância de cada um de vocês. Somos exemplos de um país que dá certo”, ressaltou o vice-governador.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Augusto Roveri, enfatizou que já foram investidos mais de R$ 1 bilhão às forças de segurança nos últimos sete anos em Mato Grosso e que há ainda mais armamentos a serem entregues pelo atual Governo.

“Mato Grosso saiu de uma condição quebrada para uma condição de investimento, de reconhecimento dos profissionais, melhorias das carreiras militares da PM e Corpo de Bombeiros. Nesses quase 28 anos de serviço na Polícia Militar, é a primeira vez que temos investimentos de verdade, nesse volume, nas nossas instituições”, ressaltou Roveri.

A senadora Margareth Buzetti parabenizou os policiais militares pelo trabalho desempenhado em Mato Grosso. “Não basta termos leis mais duras, que eu defendo e executo no Congresso, temos também que continuar dando dignidade e condições para esses homens e mulheres corajosos em todo o Estado garantirem a segurança nos 142 municípios”, declarou.

O deputado estadual e aposentado da PM, Elizeu Nascimento, reforçou o comprometimento da Assembleia Legislativa em fortalecer os militares estaduais, a partir de uma gestão responsável e que administra bem os recursos públicos, transformando em investimentos à sociedade.

“Sempre lutamos por armamentos de boa qualidade e melhores condições de trabalho aos nossos policiais militares. As bancadas federal e estadual nunca se omitiram em trazer investimentos e tecnologia para Mato Grosso. Estamos em processo de finalização com o Centro de Treinamento em Barra do Garças, estivemos com Mauro Mendes realizando assinatura de convênio e será um polo de na região do Araguaia e de toda Polícia Militar”, afirmou.

Em setembro, a Polícia Militar de Mato Grosso comemora seus 190 anos de fundação. Para o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Claudio Fernando Carneiro Tinoco, a entrega representa o início de um novo marco na história da Segurança Pública, que vive a melhor fase dos últimos sete anos, desde o início da atual gestão governamental. Conforme o coronel Fernando, às Forças de Segurança continuarão mais empenhadas no combate à criminalidade e das facções criminosas.

“Nós só temos que agradecer ao governador Mauro Mendes, vice-governador Otaviano Pivetta, o secretário de Segurança Pública Roveri e o Estado de uma forma geral. Nós vivemos um momento único, a construção de um legado, de uma história. Graças a gestão eficiente, temos uma das policiais militares mais bem equipadas no Brasil. Prova disso são os equipamentos [investimentos] que nós estamos recebendo, equipamentos extremamente eficientes, seguros para que possam dar apoio necessário aos profissionais da segurança pública no combate à criminalidade e isso tem sido um reflexo no dia a dia da segurança em Mato Grosso.

Homenagens por produtividade policial

O evento no Palácio Paiaguás também contou com a entrega de homenagens da PM para militares e unidades que foram destaque na efetividade produtiva, ações de combate às facções criminosas e números de redução de criminalidade, no primeiro semestre de execução do Programa Tolerância Zero do Governo do Estado.

Também estiveram presentes na solenidade, o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia; o secretário de Governo, TC PM Jordan Espíndola; comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Flávio Gledson Vieira Bezerra; o comandante do Grupo Especial de Fronteira, TC PM Manoel Bugalho; o comandante-geral adjunto da PMMT, coronel PM André Willian Dorileo; o subchefe de Estado-Maior Geral da PMMT, coronel José Nildo de Oliveira; o corregedor-geral da PMMT, coronel Noelson Carlos Silva Dias; entre demais autoridades.

