Confira os 13 merendeiros de MT que vão disputar a grande final do SuperChef da Educação 2025

Vencedores foram selecionados em semifinal, que aconteceu nesta quinta-feira (17.7), de forma simultânea em todas as diretorias regionais do Estado

Com criatividade e talento, os 13 finalistas do concurso “SuperChef da Educação – Melhores Receitas 2025” já estão definidos. Os profissionais da alimentação escolar passaram pela penúltima etapa da competição, que foi realizada nesta quinta-feira (17.7), de forma simultânea nas 12 Diretorias Regionais de Educação (DREs) e na Diretoria Metropolitana de Educação (DME).

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o SuperChef 2025 tem como objetivo valorizar e reconhecer o trabalho dos merendeiros escolares da Rede Estadual. Os vencedores foram selecionados por três jurados e se tornaram finalistas do concurso, cada um representando uma das 13 diretorias.

Em Cuiabá, a Diretoria Metropolitana de Educação realizou a semifinal no Colégio Estadual Integrado (CEI) 01 Victorino Monteiro da Silva, no bairro Residencial Ilza Terezinha Picolli.

O vencedor na capital foi o técnico nutricional Victor Hugo Vieira, da Escola Estadual José Mendes Martins, de Várzea Grande, que vai representar a DME na grande final.

Com o nome “Pacu ao Sol do Cerrado”, o seu prato escolhido foi filé de peixe com crosta de ervas — alfavaca, ora-pro-nóbis e hortelã — acompanhado de uma salada de machiche, pimenta-de-cheiro, manga verde e cebola roxa, além de uma banana-da-terra selada e caramelizada.

“A ideia era trazer algo que valorizasse a nossa cultura. Confesso que não teve muita preparação, me inscrevi com a cara e coragem. Não imaginava chegar na final e agora a expectativa é ser o grande vencedor do SuperChef 2025”, comentou Victor Hugo.

A nutricionista Mohana Epaminondas Barros, uma das juradas técnicas, disse que foi uma honra participar do concurso. “Fui convidada para ser jurada técnica e, com muita emoção, tive a oportunidade de apreciar essa explosão de sabores. Todos os prêmios foram muito bem merecidos”, complementou a profissional.

Nesta 3ª etapa, todos os semifinalistas de cada diretoria receberam prêmios em dinheiro, com valores de R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2 mil para o 2º e R$ 1 mil para o 3º lugar.

Já na final, os três primeiros colocados ganharão R$ 9 mil pelo 1º lugar, R$ 7 mil pelo 2º e R$ 5 mil pelo 3º.

Os pratos são avaliados por critérios como originalidade, sabor, apresentação e viabilidade de aplicação no cardápio escolar.

A competição final será no dia 3 de setembro, no Senac Boa Esperança, em Cuiabá. A premiação será realizada durante cerimônia com jantar, em local ainda a ser definido.

Confira abaixo o resultado:

RoseIi Mendes De Sá Silva, EE Nova Canãa – Nova Canãa

Delmaci Souza Da Silva, Ee Irmã Diva Pimentel – Barra Do Garças

Demerval Ferreira Vanini, Ee Senador Mario Motta – Cáceres

Nair Mathias De Souza Costa, Ee 29 De Julho – Confresa

Victor Hugo mota da Costa Viana, EE Prof. José Mendes Martins, Várzea Grande

Mafalda Da Cruz Vieira, Ee Marechal Candido Rondon – Nobres

Danilza Rebeca Maniha, Eei De Educação Básica Myhyinymykyta Skiripi – Brasnorte

Silvana Gonçalves Lima, EE Militar Tiradentes 2º SGT PM Luciano José Qeuiroz- Peixoto de Azevedo

Simoni Vieira Oliveira, Ee Sao Jose, Pontes E Lacerda

Marlene Gonçalves Da Silva, Ee Osvaldo Candido Pereira, Paranatinga

Rosely Aparecida Da Cruz, Ee Sagrado Coração De Jesus – Rondonópolis

Regiane Maria Freitas Blosfeld, Ee Cleufa Hubner – Sinop

Geraldina Maria de Oliveira Vala, EE Prof. João Batista – Tangará da Serra

