Central de Cursos abre matrículas gratuitas para diversas áreas de qualificação

A Central de Cursos está com matrículas abertas para uma nova etapa de capacitações voltadas à qualificação profissional e ao desenvolvimento pessoal. Os interessados devem se dirigir à Central de Cursos, localizada na Rua B5, em frente à Igreja Padre Júlio Maria.

As opções de cursos oferecidas incluem: Inteligência Emocional, Liderança e Motivação de Equipe, Planejamento Financeiro no Comércio, Relacionamento Interpessoal, Planejamento de Cardápio Rural, Classificação de Grãos (Soja e Milho), Produção Artesanal de Embutidos e Defumados de Carne Suína, Noções Básicas de Primeiros Socorros, Jardinagem e Paisagismo, Produção Artesanal com Aproveitamento Integral dos Alimentos e Artesanato com Fibra de Bananeira.

Os cursos oferecidos buscam valorizar os talentos locais e incentivar a geração de renda. São voltados tanto para quem deseja ingressar no mercado de trabalho quanto para aqueles que pretendem empreender, atendendo a diferentes áreas de interesse. As aulas serão realizadas presencialmente e as inscrições já estão abertas.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação