Alta Floresta recebe Mutirão Rural no dia 1º de agosto com participação da Assistência Social e Cidadania

Alta Floresta recebe no próximo dia 1º de agosto, das 8h às 17h, o Mutirão Rural, uma iniciativa que oferece diversos atendimentos gratuitos à população. O Mutirão Rural é uma realização da Famato, do Senar e do Sindicato Rural de Alta Floresta, com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania.

Serão disponibilizados serviços de oftalmologia, odontologia e enfermagem, incluindo testes rápidos e aferição de pressão arterial. A Secretaria de Assistência Social e Cidadania também estará presente com atendimentos relacionados ao Cadastro Único.

Os atendimentos ocorrerão na Escola Ouro Verde, situada na MT-325, na Comunidade Ouro Verde, próxima à Cooperativa Agropecuária Mista Ouro Verde (COMOV). É importante destacar que as vagas são limitadas e os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação