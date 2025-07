Alta Floresta realiza 5ª Conferência Municipal da Mulher na quinta-feira, dia 24 de julho

A 5ª Conferência Municipal da Mulher será realizada nesta quinta-feira, 24 de julho, a partir das 8h, no Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, localizado na Praça da Cultura. O evento é promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Alta Floresta, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania e entidades parceiras.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas diretamente no local do evento. A programação inclui momentos de diálogo e debates organizados por eixos temáticos. Ao final da conferência, serão elaboradas propostas que passarão por aprovação e, posteriormente, serão encaminhadas para a Conferência Estadual da Mulher.

As propostas visam, a médio e longo prazo, promover a inclusão das mulheres em políticas de saúde, bem-estar e qualidade de vida, além de fortalecer ações de promoção social e enfrentamento à violência contra a mulher.

Também durante o evento serão eleitas delegadas que irão representar o Município na Conferência Estadual. Essas delegadas, também podem representar o Estado na Conferência Nacional, desde que, também sejam eleitas delegadas na Conferência Estadual.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação