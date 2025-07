Sine de Alta Floresta oferece mais de 80 vagas de emprego nesta segunda-feira, 21 de julho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Alta Floresta está com mais de 80 vagas abertas em diversas áreas. Quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho deve comparecer à agência do Sine, localizada na Rua E1, s/n – antigo prédio da Sefaz.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para auxiliar de limpeza, auxiliar de estoque, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, entre outras. Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e carteira de trabalho. A agência funciona em conjunto com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico.

É importante destacar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, e que o quadro de oportunidades está sujeito a alterações. Além disso, o Sine, em parceria com empresas de Alta Floresta, realiza mutirões de emprego periodicamente. Por isso, é recomendável que os interessados mantenham seus cadastros sempre atualizados.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação