Secretaria de Agricultura e Pecuária realiza 195 atendimentos em mecanização no primeiro semestre

A Secretaria de Agricultura e Pecuária de Alta Floresta, em consonância com sua proposta de fortalecer a agricultura familiar no município, tem promovido diversas ações de apoio aos produtores rurais. Entre essas iniciativas, destaca-se o serviço de mecanização agrícola, que tem sido uma das principais frentes de atuação da pasta.

No primeiro semestre deste ano, foram realizadas 751,3 horas de serviços de mecanização, atendendo 195 propriedades rurais em diferentes regiões do município. Para o secretário Marcelo Fernando Pereira Souza, esse tipo de apoio é essencial para os pequenos produtores. “Esse trabalho de mecanização é muito importante, considerando o alto custo que representa. Por isso, o subsídio oferecido pela secretaria tem papel fundamental”, afirmou.

O volume de atendimentos foi distribuído ao longo dos meses da seguinte forma: em janeiro, foram realizadas 179,4 horas de trabalho, beneficiando 32 produtores. Nos meses de fevereiro e março, somaram-se 314,4 horas, sendo 180 horas em fevereiro, com 38 propriedades atendidas, e 134,4 horas em março, contemplando 26 produtores. Em abril, foram executadas 44,1 horas de serviços, com atendimento a 24 propriedades, enquanto em maio os trabalhos totalizaram 123,4 horas, beneficiando 43 produtores. Encerrando o semestre, junho registrou 90 horas de serviços prestados, atendendo 32 propriedades.

Os números refletem o compromisso da secretaria com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento do setor produtivo rural, por meio de ações concretas que promovem mais eficiência e sustentabilidade no campo.

