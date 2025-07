Quatro rodovias estaduais passam por obras de recuperação em MT; duas no Nortão

Quatro rodovias estaduais sob concessão em Mato Grosso estão, atualmente, em fase de recuperação do asfalto. A etapa está prevista nos contratos assinados entre o governo do Estado e as empresas responsáveis pela administração das vias. Os trechos contemplados são MT-320/208 na região de Alta Floresta, pela MT-220 entre Sinop e Tabaporã, MT-246/343/358/480 na região de Tangará da Serra e MT-130 em Paranatinga.

A recuperação visa corrigir falhas estruturais e funcionais, garantindo um novo padrão de qualidade, segurança e conforto aos usuários, informou a secretaria de Infraestrutura

O secretário adjunto de Logística e Concessões da secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Caio Albuquerque, explica que essa recuperação tem prazo para ser realizada e precisa seguir uma série de critérios técnicos. Um dos principais é estar dentro dos parâmetros do Índice de Irregularidade Internacional (IRI), que aponta o grau de regularidade do pavimento.

“Este índice é um termômetro da saúde do asfalto. São utilizados sensores a laser e GPS e quanto mais baixo for o índice, mais confortável e segura é a rodovia para os motoristas”, afirma Caio.

“Os contratos de concessão têm um cronograma de investimentos e a previsão dos anos em que elas devem ser realizados. Por isso, essas quatro estão agora sendo recuperadas”, completa o adjunto.

Após concluída essa etapa, com todos os parâmetros atendidos, a secretaria esclarece que inícia a fase de manutenção, voltada para ações rotineiras de conservação e pequenas intervenções, garantindo que a estrada permaneça dentro dos padrões de qualidade exigidos durante toda a vigência da concessão.

