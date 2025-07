Prefeitura de Alta Floresta convoca sociedade civil para eleição do COMTUR

A Prefeitura Municipal de Alta Floresta anunciou nesta semana a abertura do chamamento público à sociedade civil para participar da eleição dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), que irão compor o colegiado no biênio 2025/2027. Documento em anexo.

A convocação, feita por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento e da Diretoria de Turismo, segue as diretrizes da Lei Municipal nº 2.346/2016 e do Regimento Eleitoral do COMTUR.

A eleição será realizada em sessão pública no dia 4 de agosto de 2025, às 16h, no Museu de História Natural de Alta Floresta. Estão convidados a participar representantes do setor turístico local, com o objetivo de fortalecer a participação popular nas decisões relacionadas ao desenvolvimento turístico do município.

O COMTUR tem papel fundamental na formulação de políticas públicas e na promoção do turismo sustentável na região. A gestão municipal reforça a importância da presença ativa da sociedade civil organizada para garantir um conselho representativo e comprometido com os interesses da comunidade.

As entidades e/ou pessoas jurídicas interessadas poderão indicar seus representantes legais para participar da eleição mediante apresentação de procuração com firma reconhecida em cartório ou por meio de certificado digital válido.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação