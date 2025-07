Mês de Conscientização sobre o Câncer de Cabeça e Pescoço

Com o slogan “da boca aos pulmões: inspire prevenção. Expire saúde!” o mês de julho é marcado pela campanha Julho Verde, uma iniciativa nacional voltada à conscientização, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, que inclui tumores na boca, garganta, laringe, faringe, tireoide e outras regiões da face e pescoço. A programação das atividades referentes ao Julho Verde segue em anexo.

Em Alta Floresta, o Departamento de Saúde Bucal está desempenhando um papel essencial neste movimento. A coordenadora do departamento, Magda Pierin, destaca que atualmente o município conta com quatorze Unidades Básicas de Saúde (UBS), cujos pacientes estão recebendo atenção especial, com foco na orientação, prevenção e detecção precoce dessas doenças.

Além do trabalho realizado nas unidades de saúde, Magda ressalta que empresas também estão sendo visitadas, com o objetivo de levar essas informações até os colaboradores, ampliando o alcance da campanha e reforçando a importância do cuidado com a saúde bucal como forma de prevenção ao câncer.

A campanha também alerta para os principais fatores de risco, como o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a infecção pelo HPV e a exposição solar sem proteção, especialmente nos lábios. Por isso, o autoexame da boca e o acompanhamento regular com profissionais da odontologia são medidas fundamentais.

O Departamento de Saúde Bucal de Alta Floresta reforça o convite à população para que participe das ações do Julho Verde e mantenha hábitos saudáveis. A prevenção é o melhor caminho. Em alusão ao Julho Verde o avião Douglas DC-3 ganhou uma decoração especial.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação