Campanha “Alta Floresta Sem Fogo” é lançada oficialmente. Sociedade se une em prol do meio ambiente e da saúde pública

O auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – 8ª Subseção de Alta Floresta – foi palco do lançamento oficial da campanha “Alta Floresta Sem Fogo”. O evento contou com a presença de autoridades, representantes de instituições, entidades locais e membros da imprensa.

Com o slogan “A sua atitude faz a diferença”, a campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre os impactos das queimadas criminosas, incentivando o engajamento coletivo no combate a essa prática.

“Este é o momento em que a sociedade pode realmente fazer a diferença. Cada atitude conta. Mais do que proteger o meio ambiente, essa é uma campanha de saúde pública. Infelizmente, ainda há quem insista em provocar queimadas, e a fumaça afeta principalmente crianças e idosos”, alertou a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em parceria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA) e a 7ª Companhia Independente de Bombeiro Militar (7ª CIBM), Brigada Municipal Contra Incêndio e apoio de diversas instituições.

Representando o COMDEMA, a analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Jocelita Giordani Tozzi, destacou a importância da mobilização. “Essa campanha é essencial para Alta Floresta. A quantidade de entidades envolvidas já demonstra o quanto ela é relevante”, ressaltou.

A ação conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, Ministério Público de Mato Grosso, OAB Alta Floresta, IBAMA, Rotary Club, CBHBTP, IFMT Alta Floresta, Fundação Ecológica Cristalino, Diretoria Regional de Educação, Programa Adote uma Nascente, Instituto Centro de Vida, Aquarela Hamoa Bairro Aberto Planejado, Secretaria de Educação, Projeto Eu Amo e Cuido de Alta Floresta e Unemat Alta Floresta.

A população pode denunciar crimes ambientais pelo telefone (66) 9 8422-5894. Em casos de incêndios em andamento, a orientação é ligar para o número 193. “Se a população identificar incêndios na zona rural, pode entrar em contato com nossa central e nos deslocaremos até o local. Hoje, o Corpo de Bombeiros atua em conjunto com a Brigada Municipal Contra Incêndio”, explicou o 1º Tenente do Corpo de Bombeiros, Denis de Almeida Lucion.

É importante destacar que queimadas de resíduos no perímetro urbano são proibidas durante todo o ano. Já na zona rural, o período proibitivo corresponde à estiagem. Fora do período proibitivo, a queimada controlada só é permitida mediante autorização dos órgãos competentes.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação