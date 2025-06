Vereador Professor Nilson propõe padronização das fachadas das escolas municipais de Alta Floresta

Proposta visa fortalecer identidade visual, melhorar acessibilidade e valorizar a educação pública

Na sessão ordinária do dia 02 de junho, segunda-feira, o vereador Professor Nilson apresentou a Indicação nº 280/2025 sugerindo ao Executivo Municipal a padronização das fachadas de todas as escolas da rede municipal de ensino.

O vereador defende que a medida trará diversos benefícios para a comunidade escolar e para a cidade como um todo.

Conforme explicou o vereador, a padronização teria como principal objetivo promover uma identidade visual unificada, facilitando a identificação das instituições de ensino por parte da população e contribuindo para a segurança no entorno escolar.

“Uma fachada padronizada transmite organização, cuidado e respeito com o espaço escolar. Isso influencia diretamente na percepção que a comunidade tem da educação pública e fortalece o sentimento de pertencimento de alunos, professores e familiares”, destacou.

Entre os principais pontos positivos destacados na proposta estão:

* Facilitação na localização das escolas, especialmente para novos moradores, visitantes e serviços de emergência;

* Aumento da segurança, ao tornar os prédios escolares mais visíveis e reconhecíveis;

* Reforço à identidade institucional das unidades escolares;

* Promoção da acessibilidade, permitindo que todos consigam identificar com clareza os espaços educacionais;

* Valorização da imagem da educação pública, com fachadas padronizadas e bem cuidadas.

O vereador também anexou à indicação uma minuta de projeto com sugestões de modelos para as fachadas, propondo elementos visuais que remetam à identidade do município e da rede pública de ensino.

A proposta foi aprovada por unanimidade e agora segue para análise do Poder Executivo. Caso acolhida, a iniciativa poderá representar uma mudança significativa na forma como os espaços escolares são percebidos na cidade.

“Acreditamos que esta é uma medida simples, mas com grande impacto, que pode colaborar para uma educação mais valorizada e acolhedora. A escola precisa ser um lugar que orgulhe a comunidade”, concluiu.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa