SECMA divulga resultado preliminar do Processo Seletivo da Brigada Municipal Contra Incêndio

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SECMA), divulgou na tarde desta segunda-feira, 23 de junho, o edital nº 001/2025, que trata do resultado preliminar da análise curricular do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025, destinado à contratação de integrantes para a Brigada Municipal Contra Incêndios. O resultado preliminar está disponível em anexo a esta publicação.

O processo seletivo tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais durante o período de estiagem no município. Os brigadistas atuarão em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar.

Depois de divulgado o resultado haverá um prazo de dois dias para recursos. Passado esse primeiro processo, no dia 26 de junho, será divulgado o resultado definitivo da primeira fase e convocação para o curso de formação de brigadista que será realizado no período de 30 de junho a 4 de julho.

Lembrando que as inscrições foram realizadas no período de 5 e 18 de junho, sendo gratuitas e abertas a homens e mulheres com idade entre 18 e 59 anos completos, que tivessem disponibilidade para atuar em regime de escala 12×36 horas.

Esta iniciativa integra a campanha “Alta Floresta sem Fogo”, que busca conscientizar a população sobre os riscos das queimadas e promover ações eficazes para a redução dos focos de incêndio no município.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação