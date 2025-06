Seciteci oferece curso gratuito de informática básica na modalidade educação a distância

Inscrição vão de 24 a 30 de junho

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) está com inscrições abertas para o curso de Informática Básica, voltado a pessoas interessadas em aprimorar suas habilidades e ampliar as chances no mercado de trabalho. São ofertadas 150 vagas totalmente gratuitas e com aulas transmitidas pela internet.

Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira, dia 24 até às 23h59 do dia 30.6 através do Sistema Gestor de Concursos (SGC) da Seciteci. Deverão ser preenchidos corretamente o formulário eletrônico e o questionário socioeconômico.

De acordo com Eneida Carneiro, coordenadora da Educação a Distância (EaD) da Seciteci, o curso terá carga horária de 160 horas, com duração de 1 mês, com uma média de 3 aulas síncronas (ao vivo) semanais, com 2 horas no máximo, e atividades assíncronas (atividades de aprendizagem e vídeos aulas).

“Mais uma vez a Seciteci oportuniza para a sociedade aprimoramento de habilidades profissionais e possibilidade de fazer uma formação sem precisar se deslocar até uma unidade física. Esse curso também é a promoção da inclusão digital desenvolvida pela Seciteci para as pessoas que querem estar preparadas para as demandas do mercado de trabalho”, afirma Eneida.

As vagas para o curso de Informática Básica na modalidade EAD serão preenchidas exclusivamente por ordem de inscrição, considerando a data e o horário. O número de candidatos aprovados para realizar matrícula será de acordo com o quadro do curso e das vagas.

Os demais candidatos serão considerados classificados, podendo ser convocados para realizarem matrícula se houver desistência dos candidatos aprovados e consequente abertura de novas vagas.

Os candidatos que conseguirem uma das vagas poderão efetuar suas matrículas a partir de 02 de julho e as aulas do curso iniciarão dia 09 de julho. Segundo a coordenadora, o conteúdo do curso abrange conhecimentos essenciais, como uso de sistemas operacionais, e-mail, programas de escritório e ferramentas digitais do cotidiano.

Julianne Caju

Secom