Primeira-dama Vilma Gamba entrega bolo em agradecimento ao Tiro de Guerra 09-001 pelo apoio nas comemorações dos 49 anos de Alta Floresta

A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania de Alta Floresta, Vilma Gamba, visitou o Tiro de Guerra 09-001 em um gesto de reconhecimento e gratidão. Na oportunidade ela levou um bolo simbólico – igual ao servido nos 49 anos de Alta Floresta. Ela agradeceu pessoalmente ao comando e aos atiradores pelo apoio prestado durante as festividades, realizadas no mês de maio.

A ação teve como objetivo valorizar a parceria e o comprometimento do Tiro de Guerra com o município, especialmente durante os eventos comemorativos que marcaram quase meio século de história de Alta Floresta. A presença dos atiradores foi essencial na organização, segurança e apoio logístico das atividades promovidas pela Prefeitura.

“Esse gesto é simples, mas carrega um imenso agradecimento da nossa gestão. O Tiro de Guerra é sempre presente nas ações da nossa cidade, e durante as comemorações do aniversário de Alta Floresta, mais uma vez demonstraram empenho, disciplina e dedicação”, agradeceu Vilma Gamba.

O comandante do Tiro de Guerra, junto aos atiradores, recebeu o presente com alegria e reiterou o compromisso da instituição com a comunidade alta-florestense. A Prefeitura de Alta Floresta reforça o valor da colaboração entre instituições e reconhece o papel fundamental do Tiro de Guerra no fortalecimento da cidadania e no apoio a ações que promovem o bem-estar coletivo.

Fabio Bonadeu

Diretoria de comunicação