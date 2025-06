População pode registrar denúncias de crimes sem sair de casa pelo E-Denúncias SESP

Somente neste ano, mais de seis mil denúncias foram recebidas

Você sabia que é possível denunciar crimes sem sair de casa? A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) disponibiliza o E-Denúncias Sesp, um serviço online em que o cidadão pode registrar denúncias relacionadas a mais de 14 tipos de crimes. Também é possível denunciar por meio dos telefones 197 ou 181. Em todos os casos, o anonimato é garantido.

Para efetuar a denúncia, seja pela internet ou por telefone, é importante fornecer informações detalhadas como: onde o crime ocorreu ou ocorrerá; quando ocorreu ou ocorrerá; quem são os envolvidos (suspeitos, autores e vítimas); e onde essas pessoas podem ser localizadas.

No site, podem ser registradas denúncias de crimes relacionados a facções criminosas, crimes ambientais, estelionato, foragidos da Justiça, homicídios, localização de pessoas desaparecidas, porte ou comércio ilegal de armas de fogo e munições, roubos e furtos, tráfico de drogas, violência contra a mulher e o idoso, vítimas de tráfico de pessoas, crimes eleitorais, corrupção, lavagem de capitais, entre outros.

Especificamente para crimes ligados a facções criminosas, como extorsão, a Sesp mantém um número exclusivo para recebimento de denúncias: o 181.

O novo canal é exclusivo para este tipo de serviço, permitindo denúncias anônimas, com sigilo garantido. Este número foi criado como parte do programa Tolerância Zero contra as Facções Criminosas, lançado em novembro do ano passado. Também é possível fazer a mesma denúncia contra facções pela internet no ícone facções criminosas.

O secretário adjunto de Integração Operacional da Sesp, coronel PM Fernando Augustinho, ressaltou que todas as denúncias recebidas são apuradas e encaminhadas às unidades responsáveis, conforme a natureza de cada caso.

“Todas as informações repassadas pelos denunciantes são analisadas e direcionadas à delegacia competente, além de serem compartilhadas com os setores de inteligência das forças de segurança”, destacou.

Somente neste ano ano, mais de seis mil denúncias foram recebidas. Ao longo do ano passado, foram 7.420.

Para casos de emergências, a Sesp orienta ligar diretamente ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp):

Polícia Militar: 190

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Judiciária Civil: 197 – Se estiver em Cuiabá e Várzea Grande

Polícia Judiciária Civil: 181 – Se estiver em outras cidades de Mato Grosso

Polícia Judiciária Civil: (65) 3613-6981 – Se estiver em outro Estado

Secretaria de Mobilidade Urbana: 118

Guarda Municipal de Várzea Grande: 153

Polícia Rodoviária Federal: 191

Defesa Civil: 199

Fabiana Mendes | Sesp-MT