Câmara doa Onix para a Prefeitura; Veículo vai atender a Secretaria de Esportes

Em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (18), a Câmara Municipal de Alta Floresta oficializou a doação de um Onix, ano 2018/2019, para a Prefeitura. Além do veículo, foram transferidos outros 88 itens que estavam em desuso no Poder Legislativo. Os bens em condições de uso poderão ser aproveitados pela Prefeitura, conforme critério da gestão municipal.

O veículo, classificado como ocioso, será destinado à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que até então não contava com transporte próprio.

A cerimônia ocorreu em frente à Câmara Municipal e contou com a presença do presidente Francisco Ailton dos Santos; dos vereadores Claudinei de Jesus, Chicão Motocross, Marcos Roberto Menin e Bernardo Patricio dos Santos; das vereadoras Leonice Klaus dos Santos e Elisa Gomes Machado; dos secretários de Fazenda, Carlos Nascimento da Silva, e de Esportes e Lazer, Zamir José Mendes; além de servidores e convidados.

A baixa dos bens inservíveis está regulamentada pelo Decreto nº 541/2025, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, edição nº 3630, de 11 de junho de 2025.

O presidente Francisco Ailton explicou que a doação do Onix faz parte do processo de renovação da frota de veículos da Câmara Municipal. “Achamos por bem repassar esse veículo para a Prefeitura, porque a Câmara vem renovando a sua frota, e fiquei feliz em saber que ele será destinado à Secretaria de Esporte, que não possuía um veículo para atender às demandas do dia a dia. Esse Onix vai ajudar muito”, disse.

O secretário de Fazenda, Carlos Nascimento da Silva, que representou o prefeito Valdemar Gamba — ausente por cumprir agenda na capital —, agradeceu à Câmara pela doação. “É um veículo que vai contribuir com a nossa Secretaria de Esportes, com o nosso secretário Zamir. É muito importante para auxiliar nas práticas esportivas. Esse carro vai beneficiar tanto a Secretaria quanto os atletas do nosso município. A Prefeitura agradece à Câmara por esse gesto e pela sensibilidade em atender à Secretaria de Esportes.”

O secretário Zamir Mendes destacou que o veículo será essencial para atender às demandas dos bairros e dos eventos esportivos na cidade e nas comunidades rurais. “Estou muito feliz em receber a chave desse veículo. A Secretaria de Esportes não tem um transporte adequado para atuar nos bairros, nas escolinhas de futebol e na zona rural, onde também somos parceiros em eventos. Agradeço ao presidente Francisco Ailton por essa doação à Prefeitura, ao prefeito Chico Gamba por ter atendido à indicação, e a todos os vereadores”, afirmou.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa