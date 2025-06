Anac investiga acidente de balão em Santa Catarina com oito mortos

Outras 13 pessoas ficaram feridas após primeiro alerta de emergência

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai investigar o acidente com balão que matou oito pessoas em Santa Catarina. Em nota, a Anac lamentou as mortes e informou que vai adotar as providências necessárias para averiguar a situação do balão e do piloto e acrescentou que acompanha os desdobramentos das investigações.

O 5º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em Canoas, foi acionado para apurar o caso. Vinte e uma pessoas e estavam a bordo do balão, que caiu no sábado (21) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros confirmou oito óbitos no local e 13 sobreviventes.

Em depoimento, o piloto afirmou que a causa do acidente foi um incêndio no cesto do balão, disse o delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

De acordo com as autoridades, o piloto teria orientado os passageiros a pularem quando estava próximo ao solo. No entanto, algumas pessoas não conseguiram sair do balão. Com menos gente e, portanto, mais leve, o balão voltou a subir. Algumas pessoas pularam depois ou acabaram sendo queimadas.

GABRIEL BRUM – REPÓRTER DA RÁDIO NACIONAL