Alunos da Escola Estadual Marinês Fátima Sá Teixeira participam de ação ambiental na nascente Tambaqui

Alunos da Escola Estadual Marinês Fátima Sá Teixeira participaram de uma atividade especial na nascente Tambaqui, localizada no Setor G. A ação integrou o Programa Adote uma Nascente pela escola e contou com o apoio fundamental da Loja Maçônica Adonai, instituição madrinha do local.

A iniciativa proporcionou aos estudantes uma vivência direta com o meio ambiente, promovendo uma reflexão sobre a importância da preservação das fontes de água. O grupo foi recepcionado por Claudinei de Jesus, representante da Loja Maçônica Adonai, que acompanhou a programação.

Durante a visita, os estudantes foram guiados por educadores e profissionais da área ambiental, que abordaram temas como o ciclo da água, a relevância da vegetação nativa, os cuidados necessários para manter a nascente preservada e o impacto positivo das ações de reflorestamento. Essa experiência prática complementou os conteúdos abordados em sala de aula, despertando o interesse e a consciência ambiental dos jovens.

Para a professora Andréia Lins, que acompanhou a turma, a visita foi importante no sentido de fortalecer a educação ambiental. “Muitos disseram que foi emocionante ver de perto algo que antes conheciam apenas pelos livros. O contato direto com a natureza fez toda a diferença para a compreensão da importância da preservação ambiental”, destacou.

O evento reforça o compromisso da Escola Marinês e da Loja Maçônica Adonai com a educação ambiental, evidenciando como parcerias entre instituições de ensino e organizações da sociedade civil podem promover ações transformadoras e duradouras em prol do meio ambiente.

Representando a Loja Maçônica, o vereador Claudinei de Jesus ressaltou a relevância da participação estudantil: “Este foi um momento de conscientização, em que os alunos puderam entender a importância do meio ambiente e contribuir para a conservação e preservação dessa nascente”.

O diretor de Sustentabilidade, José Alesando Rodrigues, destacou a importância da iniciativa para o futuro: “Ao participar deste momento, as crianças compreendem o valor das áreas naturais e da preservação ambiental. Elas se tornarão agentes multiplicadores desse conhecimento”, concluiu.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação