Alta Floresta realiza 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Alta Floresta realizou, nos dias 17 e 18 de junho, a 5ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento aconteceu no Teatro Municipal Agostinho Bizinoto e contou com a participação de idosos, autoridades e representantes da sociedade civil. A iniciativa foi promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI), em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Foram realizadas apresentações culturais.

Com o objetivo de discutir e propor melhorias nas políticas públicas voltadas à população idosa, a conferência reuniu diversos atores sociais em torno de debates que tiveram como tema: “Envelhecimento multicultural e democracia: urgência por equidade, direitos e participação”.

Para a aposentada e participante Loni Sturm, esse espaço dá voz e oportunidade de participação nas decisões que envolvem a pessoa idosa. “Essa conferência é importante porque nos dá a oportunidade de contribuir com ideias que atendam às nossas necessidades, além de nos proporcionar acesso à informação, permitindo que conheçamos melhor os nossos direitos”, afirma.

Também presente no evento, a aposentada Adelina Ribeiro Souza destacou que estar ali é uma forma de cuidar do próprio bem-estar. “Fico feliz em participar. Aqui, as pessoas nos respeitam. Esse momento foi pensado para nós, e isso é muito bom”, disse.

De acordo com a estimativa populacional mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Alta Floresta conta, em 2024, com 61.291 habitantes — um crescimento em relação aos 58.613 registrados no Censo de 2022. Desse total, 7.327 pessoas têm 60 anos ou mais, sendo 3.712 homens e 3.615 mulheres. Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas que garantam os direitos dessa parcela da população.

Ao final das atividades, foram eleitas propostas que serão apresentadas na 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, marcada para os dias 20, 21 e 22 de agosto, em Cuiabá. Também foram escolhidos delegados e suplentes que irão representar o município e defender as propostas aprovadas.

A presidente do COMDIPI e uma das responsáveis pelo evento, Iohana Duarte, ressaltou que a conferência teve como foco despertar a população para a importância do tema. “Foram levantados pontos fundamentais que serão levados à conferência estadual, sempre pensando no bem-estar e na qualidade de vida dos nossos idosos”, destacou.

A promotora de Justiça da 1ª Promotoria Cível de Alta Floresta, Fernanda Alberton, explicou a importância da realização do evento. “A partir daqui, a sociedade pode contribuir com sugestões de políticas públicas. Foi um momento em que todas as pessoas tiveram voz, e isso faz parte de um processo democrático e de construção coletiva”, afirmou.

Para a diretora de Assistência Social, Sirlei Vaz, o evento foi essencial para o diálogo. “Aqui estamos tratando de políticas públicas, e essa conferência nos permite aproximar a população e trabalhar no sentido de promover mais bem-estar e qualidade de vida para a pessoa idosa”, disse.

A primeira-dama e secretária de Assistência Social e Cidadania, Vilma Gamba, destaca que, enquanto gestora pública, a realização da conferência vai além do cumprimento da legislação — trata-se de promover dignidade à pessoa idosa. “São cidadãos que já contribuíram para o desenvolvimento de Alta Floresta e continuam a contribuir. Garantir bem-estar, dignidade e qualidade de vida não é apenas uma diretriz de política pública, mas um gesto de respeito à sua história e dedicação à nossa cidade”, conclui.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação