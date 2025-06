Prefeitura de Alta Floresta intensifica ações do Programa Saúde na Escola com foco na prevenção de riscos à saúde

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue avançando com as ações do Programa Saúde na Escola (PSE), levando informação e conscientização aos jovens sobre temas essenciais para a promoção da saúde e prevenção de riscos. Na última atividade, realizada no dia 4 de junho, centenas de estudantes com idades entre 12 e 18 anos da Escola Estadual Jayme Veríssimo de Campos Junior participaram de palestras e debates sobre temas como álcool e direção, drogas ilícitas, dependência química e os riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos. Segundo o coordenador Claudiomiro Viera, o diálogo aberto é uma das principais estratégias adotadas pelo programa. “Falar, debater, abrir espaço para o diálogo participativo está entre as principais estratégias de educação em saúde. É assim que seguimos nosso planejamento junto às instituições de ensino do município”, destacou.

Até o momento, o PSE já esteve presente em 12 escolas da rede pública municipal e estadual, atingindo diretamente cerca de 4 mil pessoas, entre estudantes, pais, responsáveis e profissionais da educação. As atividades incluem palestras, rodas de conversa e reuniões com pais, sempre com foco em orientar e alertar sobre os diversos fatores de risco à saúde, estimulando a prevenção individual e coletiva.

Claudiomiro Viera finalizou agradecendo o empenho de todos os profissionais envolvidos. “Agradecemos aos profissionais da saúde e da educação que têm contribuído ativamente para o sucesso das ações do programa em nosso município.”

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação