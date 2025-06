Polícia cita 14 deputados de MT em investigação sobre desvio de R$ 28 milhões em emendas

Recursos de 14 emendas teriam sido usados para comprar kits agrícolas com sobrepreço de mais de R$ 10 milhões

A Polícia Civil identificou um esquema criminoso que pode ter gerado prejuízos de até R$ 28 milhões aos cofres públicos por meio do desvio de recursos de emendas parlamentares. A Operação Suserano foi deflagrada em setembro de 2024 e aponta o envolvimento de 14 deputados e 2 ex-deputados estaduais, entre os envolvidos está Eduardo Botelho (União), Gilberto Cattani (PL), Júlio Campos (União), Juca do Guaraná (MDB) e outros. O dinheiro teria sido desviado por meio da compra de kits agrícolas. A notícia foi publicada pela Uol na manhã desta segunda-feira, 16 de junho.

Eles são citados como suspeitos nos esquemas após um sócio oculto, Alessandro do Nascimento, ser o beneficiado com as 14 emendas parlamentares. Ele é socio em diversas empresas que receberam as emendas dos deputados da Assembleia Legislativa (ALMT). Após essas descobertas, a delegada Juliana Rado encaminhou o inquérito à Polícia Federal.

Os parlamentares foram os autores de emendas que resultaram em 24 termos de fomento assinados pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) com o Instituto de Natureza e Turismo – Pronatur para fornecer kits agrícolas comprados com sobrepreço de R$ 10,2 milhões, segundo a investigação.

– José Eduardo Botelho (União), que na época era presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT);

– Juca do Guaraná (MDB);

– Cláudio Ferreira (PL), atual prefeito de Rondonópolis;

– Doutor João José (MDB);

– Alan Kardec (PSB), atual secretário de Ciência e Tecnologia da Informação;

– Gilberto Cattani (PL);

– Fabio Tardin (PSB);

– Julio Campos (União), ex-governador do estado;

– Diego Guimarães (Republicanos);

– Faissal Calil (PL);

– Ondanir Bortolini (PSD);

– Dr. Eugênio (PSB);

– Wilson Santos (PSD);

– Thiago Silva (MDB);

– Dilmar Dal Bosco (União)

– Carlos Avalone (PSDB)

Matéria completa no site da UOL.

Redação

Estadão Mato Grosso