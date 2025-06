Inscrições para Brigada Municipal Contra Incêndio vão até dia 19 de junho

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está com inscrições abertas para o processo seletivo para a Brigada Municipal Contra Incêndio até o dia 19 de junho.

O objetivo da Brigada Municipal é reforçar as ações de prevenção e combate a incêndios florestais no município durante o período de estiagem. Os brigadistas atuarão em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar.

Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 59 anos completos e disponibilidade para trabalhar em regime de 12×36 horas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Avenida Jaime Veríssimo de Campos, próximo ao Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias.

Esta iniciativa faz parte da Campanha “Alta Floresta sem Fogo”, que visa conscientizar a população sobre os riscos das queimadas e promover ações para reduzir os focos de incêndio no município.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação