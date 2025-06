Com menos de um ano de gestão, nova diretoria da CDL entrega ampla reforma e modernização da sede

Desde agosto de 2024, quando a nova diretoria assumiu a gestão da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Alta Floresta – MT, a sede da entidade passou por um processo de remodelação. Reformas estruturais, melhorias nos ambientes de atendimento, investimentos em tecnologia e a aquisição de um novo veículo marcaram o início dessa nova fase. As ações têm como foco a modernização da infraestrutura, o aperfeiçoamento do atendimento aos associados e a valorização do ambiente de trabalho dos colaboradores.

Logo no início da gestão, benfeitorias prediais e investimentos estratégicos começaram a transformar o espaço. “Fizemos várias mudanças aqui na CDL. Uma recepção totalmente nova, trazendo mais conforto tanto para o associado quanto para o colaborador. Criamos também uma sala reservada, perfeita para quem quer fazer certificação digital com tranquilidade. Está tudo de cara nova, com uma decoração mais moderna e pensada no bem-estar de quem faz parte da nossa CDL”, destacou Alex Fabiano, presidente da instituição.

No setor interno, o almoxarifado foi reformado com nova pintura, piso e substituição de todos os arquivos, promovendo mais funcionalidade e organização. Já o auditório, que tem capacidade para 300 pessoas, passou por um trabalho criterioso de nivelamento com drywall, nova pintura e instalação de molduras de gesso no teto. A estrutura de madeira antiga foi removida e cerca de 30% do telhado foi trocado, junto à renovação completa das calhas. Com a nova estrutura, as locações do auditório têm aumentado significativamente, tornando-se um espaço cada vez mais procurado para eventos. “Criamos uma nova área com churrasqueira e estamos atentos a cada detalhe para que o ambiente da CDL reflita o respeito que temos por quem está com a gente todos os dias”, acrescentou Alex Fabiano.

A gestão também solucionou problemas de infiltração com a impermeabilização das paredes do banheiro masculino e da saída de emergência. Toda a parte de iluminação da sede foi modernizada, garantindo ambientes mais claros e eficientes.

Pensando no futuro e na segurança da informação, a CDL implantou, pela primeira vez, um sistema de armazenamento de dados em nuvem, digitalizando processos e otimizando a gestão documental da entidade.

Outra importante aquisição da nova gestão foi a compra de um veículo Onix LT Sedan 1.0 turbo automático, que amplia a mobilidade da equipe e dá suporte às ações institucionais.

Com visão de uma instituição que se adapta e prospera, sempre com o olhar voltado para o bem-estar de sua comunidade, a nova gestão da CDL-AF, não apenas reformou uma estrutura física, mas revitalizou o propósito da entidade, transformando-a em um espaço que inspira conforto, eficiência e, acima de tudo, respeito pelas pessoas.

Assessoria