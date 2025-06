Câmara concede Moção de Congratulações à missionária Maria Constança da Silva Bobadilha

Em sessão ordinária realizada na segunda-feira, 2 de junho de 2025, a Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou a Moção nº 039/2025, de autoria do vereador Claudinei de Souza Jesus, que presta homenagem à Sra. Maria Constança da Silva Bobadilha. A moção reconhece a trajetória de vida da missionária, marcada por fé, superação e dedicação à obra missionária na cidade.

Nascida em Mutum, Minas Gerais, Maria Constança enfrentou desafios desde a infância, como a separação dos pais e a mudança para Mato Grosso do Sul. Durante sua juventude, estudou no internato Ana Holerman, onde iniciou seu engajamento com a missão evangélica. Atendendo ao chamado divino em 1988, mudou-se para Alta Floresta, onde consolidou seu trabalho missionário e espiritual.

A moção destaca que, mesmo diante de provações como a grave enfermidade de seu filho Fernando, superada com fé e oração, Maria Constança manteve seu compromisso religioso e comunitário. Viúva desde 1994, criou sozinha seus quatro filhos — todos formados no ensino superior — e contribuiu para a fundação e crescimento da Igreja Batista de Alta Floresta, atuando ativamente desde seus primeiros cultos.

Hoje jubilada, Maria Constança segue como referência de fé e serviço à comunidade, deixando um legado de valores cristãos e altruísmo, que agora são oficialmente reconhecidos pelo Legislativo local.

O vereador Claudinei de Souza Jesus, autor da moção, ressaltou a importância de valorizar cidadãos que dedicam suas vidas ao bem coletivo, especialmente no campo espiritual e social.

Lindomar Leal

Assessoria de Imprensa