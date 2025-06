Alta Floresta participa de capacitação regional para fortalecimento do combate à malária

Foi concluída nesta quinta-feira, 12 de junho, a capacitação técnica voltada ao controle da malária, realizada no município de Paranaíta e direcionada a Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) de Paranaíta e Alta Floresta.

Durante os três dias de formação, os participantes aprofundaram conhecimentos em pesquisa entomológica, com foco na metodologia de coleta de mosquitos do gênero Anopheles, principais vetores da malária na região amazônica. A capacitação incluiu técnicas de captura de formas aladas (adultas) e imaturas (larvas e pupas), fundamentais para o monitoramento e o mapeamento de áreas de risco.

A ação fez parte do Plano de Ação e Controle da Malária (PACM), em parceria com a UHE São Manoel, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio do Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta. As atividades foram conduzidas por técnicos especializados da SES-MT.

Representando Alta Floresta, o coordenador da Vigilância Ambiental, Edson, destacou a importância do treinamento para o fortalecimento das ações locais.

“Foi um aprendizado essencial, especialmente para quem atua diretamente nas áreas de risco. A malária é uma ameaça silenciosa, mas grave, e com capacitações como essa conseguimos estar mais preparados para proteger nossa população”, afirmou.

A capacitação agora será incorporada à rotina dos agentes, fortalecendo as estratégias de combate à malária nos dois municípios.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação