Seduc divulga lista das 100 escolas que serão premiadas por avanço nos índices de alfabetização

Mais de R$ 5 milhões são para 100 escolas premiadas e R$ 2,7 milhões são destinados para apoio financeiro às outras 100 unidades

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) divulgou a lista das 100 escolas vencedoras da 4ª edição do Prêmio Alfabetiza MT pelas boas práticas que elevaram os índices de alfabetização na idade certa. A data e local da cerimônia de premiação ainda será definida pela Seduc.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o valor total do incentivo a ser distribuído compreende o montante de R$ 8,2 milhões, dos quais R$ 5,5 milhões são destinados para premiação e R$ 2,7 milhões para apoio financeiro a outras 100 escolas. As escolas são avaliadas por desempenho, equidade e avanço.

“O objetivo do Prêmio Alfabetiza MT é incentivar a aprendizagem na idade certa, por meio da transferência de recursos financeiros para as 100 escolas públicas que obtiverem os melhores resultados de alfabetização”, disse o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Segundo ele, a Seduc também irá apoiar 100 escolas que obtiverem resultados inferiores expressos pelo Índice de Desempenho Educacional do Estado de Mato Grosso na Alfabetização (IDEMT-ALFA) e não obtidos a partir da Avaliação Somativa de 2024, realizada pelo Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Mato Grosso – Avalia MT.

O incentivo é subdividido em três categorias. O primeiro, desempenho, será destinado às 80 escolas que obtiverem os melhores resultados do IDEMT-ALFA.

Na segunda categoria serão premiadas as 10 escolas com as maiores evoluções no IDEMT-ALFA em relação à edição anterior no Estado, que não tenham sido premiadas em outra categoria.

Na terceira, serão premiadas as 10 escolas que possuam os menores desvios-padrões entre os resultados individuais dos estudantes na avaliação estadual de alfabetização, que não tenham sido premiadas em outra categoria.

Na premiação também haverá o reconhecimento das 10 melhores escolas do Estado, melhor professor alfabetizador de cada uma das 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs) e, ainda, o melhor estudante do 2º ano do Ensino Fundamental de cada DRE.

A Seduc realiza o repasse desse recurso financeiro para as escolas em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 60% do valor total devido à escola e a segunda equivalente ao restante do valor mediante a melhoria ou a manutenção dos resultados na edição posterior da Avaliação Somativa e comprovação da realização da Cooperação técnico-pedagógica entre escolas premiadas e apoiadas.

Alfabetiza MT

O Programa Alfabetiza MT visa a alfabetização das crianças até o 2° ano do Ensino Fundamental em regime de colaboração entre o Estado e os municípios.



Estruturado em 8 componentes e 26 macro ações, o programa tem por objetivo a transformação do contexto do Estado, sobretudo na fase da alfabetização, fortalecendo a gestão escolar, capacitando os docentes, avaliando o desempenho dos estudantes e gerando incentivos às escolas.

Rayane Alves | Seduc