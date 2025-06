Polícia identifica novas vítimas de vereador suspeito de abusos sexuais em MT

imagem ilustrativa

A Polícia Civil confirmou, há pouco, que a equipe da delegacia de Canarana (651 km de Cuiabá) identificou mais duas vítimas relacionadas aos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violência psicológica em desfavor do médico e vereador Thiago Ianhes Barbosa, preso no último fim de semana. “Os elementos apurados até o momento apontam fortes indícios de que o investigado desenvolveu uma prática reiterada de exploração da fragilidade emocional das vítimas, estabelecendo com elas relações de dependência e subjugação”, informou a assessoria da polícia.

Essa dinâmica teria levado as vítimas à prática de atos que configuram situação de escravidão sexual, acrescentou a polícia, informando que os indícios ainda apontam que o mesmo padrão de atuação se repete com diferentes vítimas, especialmente mulheres adultas que possuem filhas menores de idade.

Em relação a uma das vítimas identificadas, de 29 anos, as investigações revelam que, além de exercer domínio psicológico sobre ela, o suspeito, supostamente, teria produzido conteúdos íntimos e a coagia, de modo que a vítima não conseguia resistir às exigências e avanços do autor.

Ainda segundo os indícios coletados, durante o curso dessa relação abusiva, o suspeito demonstrou interesse na filha da vítima, uma criança de apenas 8 anos. Conforme os elementos reunidos, ele teria se aproveitado da situação de domínio que tinha sobre a mãe para abusar sexualmente da menor.

As apurações também indicam que, mesmo após o término da relação, o suspeito teria forçado a vítima a manter relações sexuais contra sua vontade, mediante violência, em seu consultório localizado no PSF Mutirão.

Diante da gravidade e da consistência dos elementos reunidos até o momento, foi instaurado procedimento investigatório específico, com o objetivo de dar prosseguimento às diligências e buscar o completo esclarecimento dos fatos. Ainda segundo a poícia, outras possíveis vítimas na mesma situação já foram identificadas e serão ouvidas ainda nesta semana na delegacia de Canarana.

Conforme Só Notícias já informou, durante cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência e consultório do investigado, foi apreendido vasto material relacionado à pedofilia.

Só Notícias