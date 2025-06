Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza mais uma edição do encontro de padrinhos e adotantes

Na noite desta quarta-feira, 4 de junho, às 19h, será realizado o 4º Encontro de Padrinhos e Adotantes do Programa Adote uma Nascentes, no espaço Simenorte. Essa é uma iniciativa da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com apoio da sociedade civil organizada.

O Adote uma Nascente celebra o compromisso da comunidade com a preservação ambiental e a proteção dos recursos hídricos do município. O evento reunirá padrinhos, adotantes e representantes da sociedade civil e do poder público para compartilhar experiências, reconhecer o trabalho realizado e reforçar o compromisso coletivo com o meio ambiente.

Atualmente, o programa conta com 24 nascentes adotadas, que resultaram na preservação de 119,62 hectares de áreas naturais. Esses resultados são fruto do engajamento de cidadãos, entidades e empresas que decidiram adotar e cuidar das nascentes, contribuindo diretamente para a recuperação ambiental e a garantia de água de qualidade para as futuras gerações.

A iniciativa, que começou de forma voluntária, tornou-se política pública a partir da Lei Municipal nº 024/2018, fortalecendo o programa e garantindo sua continuidade como instrumento efetivo de conservação ambiental.

O encontro também é uma oportunidade para estimular novas adesões ao programa, reforçar o papel de cada cidadão na proteção dos recursos naturais e discutir os próximos passos para ampliar ainda mais os impactos positivos da ação.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação