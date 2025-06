Alta Floresta recebe nova triagem do Hospital do Câncer de Mato Grosso no dia 13 de junho

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), promove na próxima sexta-feira, 13 de junho, uma nova edição da Triagem de Prevenção ao Câncer no município. A ação acontecerá das 07h30 às 15h, no Ginásio de Esportes Pezão

Durante todo o dia, profissionais do hospital e da rede municipal realizarão atendimentos voltados ao diagnóstico precoce de câncer de mama, colo do útero, pele, próstata e boca. O objetivo da triagem é identificar possíveis casos suspeitos e encaminhar os pacientes para exames complementares e tratamento, se necessário.

Além das especialidades voltadas ao câncer, a programação contará também com a realização de testes rápidos para Hepatites B e C, HIV e Sífilis, fortalecendo o cuidado preventivo e o acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis.

Outro serviço que será oferecido durante a triagem é a vacinação contra a Influenza, aberta ao público conforme as diretrizes do calendário vacinal. Para receber a dose, é necessário apresentar o cartão de vacina e o cartão do SUS.

Para participar da triagem, os cidadãos devem levar cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência). A Secretaria de Saúde destaca que o atendimento será feito por ordem de chegada e recomenda que os interessados compareçam com antecedência.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação