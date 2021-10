Vereadores vistoriam várias obras em andamento em Alta Floresta

Vistoriar o andamento das obras em andamento foi o principal objetivo do roteiro realizado na tarde de terça-feira (05.10) pelo presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), e os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Claudinei de Souza Jesus (MDB), líder do prefeito no Legislativo Municipal.

Conforme o vereador Tuti, foram vistoriadas as obras de pavimentação asfáltica na Avenida Vila Nova, a reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família no bairro Boa Nova, a conclusão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Perimetral Deputado Federal Rogério Silva, e a construção de meio-fio em várias ruas no bairro Bom Jesus.

A pavimentação da Avenida Vila Nova é o resultado da parceria dos moradores com a Prefeitura de Alta Floresta, com a empresa Mérito Empreendimentos e empresários daquela região. A pavimentação está na fase final de construção e vai interligar os bairros Cidade Bela, Jardim Imperial, Parque das Nações, Setor de Chácaras e o Bairro Vila Nova. Ao todo serão mais de 20 mil metros quadrados de asfalto.

A reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família IV Professora Diones Lucia Bacca dos Santos, localizada na Avenida Perimetral São Domingos, no bairro Boa Nova 2, vai custar inicialmente R$ 519.720,24. A obra já recebeu duas medições e agora os vereadores acompanham o andamento e cobra a conclusão para que o atendimento da população seja retomado em uma unidade com mais comodidade, inclusive, melhores condições de trabalho para os profissionais.

Na vistoria realizada na UPA, os vereadores verificaram que entre as melhorias realizadas pela empresa contratada pela Prefeitura para concluir a obra o prédio já recebeu a instalação de vidros, portas e pintura, por exemplo.

Por fim, os vereadores foram até o bairro Bom Jesus para verificar a construção de meio-fio nas ruas que a Prefeitura pavimentou recentemente.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa