Alta Floresta: vereador destaca perfuração de poço semiartesiano no Ramal do Mogno após sua indicação

O vereador Adelson Servidor (PDT) acompanhou na manhã de quarta-feira (29.09), juntamente com o superintendente de Educação da Prefeitura de Alta Floresta, Jobes Alves Camurssi, o trabalho de perfuração de um poço semiartesiano na Escola Municipal Paulo Cesar Leinig, na comunidade Tessalônica, no Ramal do Mogno. O serviço foi executado por uma empresa contratada pela Secretaria Municipal de Educação para resolver o problema da falta de água potável na Escola.

O vereador Adelson explicou que há alguns meses esteve na Escola e identificou o problema com a falta de água, principalmente porque o poço antigo havia secado. Na tentativa de buscar a solução para o problema, ele contou que fez a indicação 335/2021, apresentada na sessão ordinária do dia 17 de agosto, em que reivindicou para o prefeito Chico Gamba e para a secretária de Educação, Lucineia Martins de Matos, a perfuração de um poço semiartesiano.

Adelson destacou a ação da Secretaria Municipal de Educação principalmente por resolver não apenas o problema da falta de água na Escola Paulo Cesar Leinig, mas também no Posto de Saúde do Setor.

Lindomar Leal/Assessoria